1
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:40 - праздничная программа "Тюмень встречает Первомай". Цветной бульвар.

11:00, 108:00 - театр теней с живой музыкой "Сказки Севера". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - марафон Фильмов Уэса Андерсона: "Остров собак"/Isle of Dogs (2018); 21:30 - "Королевство полной луны" / Moonrise Kingdom (2012). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1919 году на Красной площади состоялось торжественной открытие памятника Степану Разину. На открытии с речью выступил Владимир Ленин.

В 1924 году в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".

В 1945 году в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

В 1960 году в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик U-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Пауэрсом.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

В 2009 году в Швеции легализованы однополые браки.

Теги: история , повестка
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