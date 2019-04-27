ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой"; 12:00 - "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. ПОдробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей"; 20:00 - танцевальная программа New Faces. "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня"; 12:00 - "Не Улетай (Пугало в облаках)"; 18:00 - "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Открытая конференция "Культура Отцовства" на тему: "КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Ансамбль "Barocco". Бах. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1914 году в США запатентован воздушный кондиционер.
В 1925 году на экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна "Стачка". Следующей его работой стал "Броненосец „Потемкин“".
В 1945 году части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
Американские войска без боя заняли Аугсбург. В этот же день
казнены итальянский диктатор Бенито Муссоллини и его любовница Клара Петаччи.
В 1988 году Михаил Горбачёв на встрече в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых зданий.
В 2001 году состоялся полёт первого космического туриста — американца Денниса Тито.
В 2016 году с космодрома Восточный осуществлён первый пуск ракеты.
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