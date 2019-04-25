ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - музыкальная сказка "Спящая красавица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-воспоминание "Внешние побочные". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Бальзаминов". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А,. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Бешеные Псы" / Reservoir Dogs (1991) Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году тысячи фрагментов метеорита упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.
В 1828 году Российская империя объявила войну Османской империи.
В 1912 году создан первый в русской и мировой мультипликации объёмный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Создатель фильма - Владислав Старевич.
В 1978 году началось строительство Северомуйского тоннеля в Бурятии. Сдан в эксплуатацию лишь в декабре 2003 года. По протяжённости - 15 343 м- он является самым длинным железнодорожным тоннелем России.
В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
В 1999 году компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
В 2003 году после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.
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