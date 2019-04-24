ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Сергей Полунин: "SACRÉ". ДК "Нефтяник", улица Полины ОСипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь. https://tdt.kto72.ru/events/molodost-490/
19:00 - "Россия - моя Отчизна, моя душа". Государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Жена" / The Wife (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области, рассмотрение вопроса О реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Улица Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний. Тел.: 8(3452) 46-21-32, 8-906-826-91-45, PurtovaOA@72to.ru
10:00 - заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
11:00 - пресс-конференция об открытии второго сезона международного фотоконкурса World Eco Photo/Ворлд Эко Фото, 2019. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - пресс-конференция "О проведении весенне-полевых работ и готовности к посевной-2019" с участием заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
15:00 - круглый стол "Рынок недвижимости: покупаем новостройки без риелторов". Отель "Ремезов", улица Грибоедова, 6, корп. 1/7, зал "Иртыш", 3 этаж. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.
В 1859 году в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.
В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.
В 1940 году на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".
В 1945 году состоялась встреча на Эльбе советских и американских войск.
В 1954 году американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей.
В 1956 году в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.
В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погибли более 8 тысяя человек, около 18 тысяч были ранены, пострадали 8 млн.
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