24
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 апреля 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - ФК "Тюмень" - "Спартак-2" (Москва). Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Подробности здесь.

19:00 - "Деловая Россия": "Шаг на сцену. Как в кино". ДК "Нефтяник", улица Полины ОСипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Хеллбой: Герой из пекла" / Hellboy (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Организация шествия "Бессмертного полка" 9 Мая в Тюмени". Участники: сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, замдиректора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.

13:45 - пресс-подход и открытое заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних. "Олимпийская ребячка". Тел.: (3452) 50-21-70, 8-906-827-3235.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1803 году указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

В 1833 году в США запатентована газированная вода.

В 1927 году в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца.

В 1990 году запущен орбитальный телескоп Хаббл.

Теги: история , повестка , спектакли
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