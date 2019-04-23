ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - ФК "Тюмень" - "Спартак-2" (Москва). Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22. Подробности здесь.
19:00 - "Деловая Россия": "Шаг на сцену. Как в кино". ДК "Нефтяник", улица Полины ОСипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Хеллбой: Герой из пекла" / Hellboy (2004). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Организация шествия "Бессмертного полка" 9 Мая в Тюмени". Участники: сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, замдиректора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина, руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.
13:45 - пресс-подход и открытое заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних. "Олимпийская ребячка". Тел.: (3452) 50-21-70, 8-906-827-3235.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.
В 1833 году в США запатентована газированная вода.
В 1927 году в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца.
В 1990 году запущен орбитальный телескоп Хаббл.
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