ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать", 12:00 - "Гадкий утенок". Театр кукол, улица Кирова, 36. ПОдробности, билеты здесь.
11:00 "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 19:00 - фестиваль полезной еды Эко_Фуд_72, улица Профсоюзная, 88. Вход свободный, подробности здесь.
14:00 - лекция "Женщина – начало всех начал". Исторический парк "Россия – моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
17:00 - Romantic Sound Concept. ДК "Нефтяник", улицы Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:00 -"Соло для часов с боем", "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Река возвращается", онлайн трансляция спектакля. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ТФО и Дмитрий Ситковецкий (скрипка). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Ритуал-шоу После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Время возмездия" / Destroyer (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
7:30 - официальная встерча участников Всероссийской акции "ДОБРОПОЕЗД". ЖД вокзал.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1939 году в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трёхзальный кинотеатр в СССР.
В 1951 году создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.
В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
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