21
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 16:00 - "Как котенок научился мяукать", 12:00 - "Гадкий утенок". Театр кукол, улица Кирова, 36. ПОдробности, билеты здесь.

11:00 "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - 19:00 - фестиваль полезной еды Эко_Фуд_72, улица Профсоюзная, 88. Вход свободный, подробности здесь.

14:00 - лекция "Женщина – начало всех начал". Исторический парк "Россия – моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.

17:00 - Romantic Sound Concept. ДК "Нефтяник", улицы Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 -"Соло для часов с боем", "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Река возвращается", онлайн трансляция спектакля. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - ТФО и Дмитрий Ситковецкий (скрипка). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Ритуал-шоу После Чудес". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь

20:00 - кинопоказ: "Время возмездия" / Destroyer (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

7:30 - официальная встерча участников Всероссийской акции "ДОБРОПОЕЗД". ЖД вокзал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1939 году в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва", первый трёхзальный кинотеатр в СССР.

В 1951 году создан Национальный Олимпийский комитет СССР.

В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.

Теги: досуг , история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019