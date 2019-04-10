ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 14:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 -группа "Сплин". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Торба-на-Круче". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Zara: "Душа". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Oscar Shorts: Номинанты Оскар-2019. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - концерт Artik & Asti. "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности,билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - Национальный лесной форум в Тюмени. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-912-383-35-02. Программа здесь.
11:00 - отборочный этап VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2019. Драмтеатр, улица Республики, 129. Тел.8 (908) 866-06-86.
11:00 - пресс-конференция в честь старта областной "Вахты Памяти-2019", полевого сезона, традиционных акций и проектов. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел. 8 (982) 925-01-63.
12:00 - образовательный семинар для СМИ "Биржевой товарный рынок". Спикеры: управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков и руководитель пресс-службы СПбМТСБ Илья Альков. Они расскажут о формировании прозрачного ценообразования на социально значимые товары (в том числе бензин, дизель, газ, лес); о современном устройстве биржевых торгов на товарном рынке (инструментах, технологиях и основных участниках торгов); о биржевых индексах и аналитике (где и какую информацию найти журналисту). Отель "Ремезов", улица Грибоедова, д. 6, корп. 1/7, ресторан "Ремезов", 14 этаж. Тел. 42-71-76, 8-982-940-97-17.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1857 году российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
В 1909 году основан город, через год названный Тель-Авивом.
В 1944 году Керчь освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
В 1964 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".
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