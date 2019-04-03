ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - лекция-концерт "Музыка кино: старый добрый вальс". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный.
18:00 - открытие выставки произведений тюменских художников "Главней всего погода", улица Холодильная, 124.
18:00 - открытая лекция "Культовая архитектура Тюмени XVIII– начала ХХ вв.". Лектор – Валерий Чупин. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - Юлия Ахмедова. Сольный концерт. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Spiritual Seasons. "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.
19:00 - "Кадриль", "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Фаворитка" / The Favourite (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "О перспективах развития системы предоставления государственных услуг в электронном виде. О внесении изменений в Закон Тюменской области от 24.12.2010 №92 "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области. Об итогах осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области за 1 квартал в 2019 года" с участием начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
16:30 - встреча с выпускниками образовательного Центра "Сириус", участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Тюменской области. Малый зал заседаний Правительства области. Аккредитация в пресс-службе губернатора Тюменской области - press@72to.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1719 году в России началось строительство Ладожского канала.
В 1896 году после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.
В 1919 году в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.
В 1983 году состоялся первый полёт американского космического челнока "Челленджер".
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