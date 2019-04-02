ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - открытая лекция "Нескучно о культуре". "Медиаполис", улица Чернышевского 2а/12. Необходима регистрация.
20:00 - кинопоказ: "Властелины Хаоса" / Lords of Chaos (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00-16:30 - международная студенческая олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области. ФЦН. Тел. 8 (3452) 293-719.
15:00 - собеседование на бесплатное обучение в академии Никиты Михалкова для студентов последних курсов творческих вузов Тюмени. Драмтеатр, улица Республики, 129. Тел. 50-76-79.
19:00 - лекция фестиваля "Студенческая весна": "Нескучно о культуре" от литературного критика, журналиста Константина Мильчина. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2а/12. тел. 8-909-192-76-68.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зёрна. День рождения кофемолки.
В 1879 году София провозглашена столицей Болгарии.
В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провёл в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.
В 2007 году электропоездом V150 установлен новый рекорд скорости для поездов — 574,8 км/ч.
В 2017 году в Петербургском метрополитене произошел теракт. Погибли 16 человек, 87 ранен.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru