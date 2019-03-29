ДЛЯ ВСЕХ
Чемпионат России по биатлону в Тюмени. 12:15 - Гонка преследования, 10 км, женщины; 14:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины. Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Для журналистов тел. 8-963-068-60-82.
10:00-18:00 - финал конкурса "ВЗДумай". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности программы здесь. Для журналистов тел. 8-922-471-60-90.
10:00 - "Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка"; 12:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 11:00 - спектакль "Рыжий чулок"; 18:00 - "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.
11:30 - открытая конференция "Культура отцовства: детские игры для взрослых родителей". Музейный комплекс Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный, нужна регистрация.
12:00, 16:00 - "Парад дрессуры и экзотики". ЦИрк, улица Первомайкая, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концерт "Ой, да не будите меня молодую!" ДК "Строитель", улица Республики, 179.
15:00 - концерт эстрадно-симфонического оркестра; 19:00 - Гобой - гала. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Криминальное чтиво" / Pulp Fiction (1994). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1967 году издана директива о формировании Войск ракетно-космической обороны СССР
В 1981 году в СССР впервые введено летнее время.
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