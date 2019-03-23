ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Загадки природы", 12:00 - "Цветик-семицветик.ru". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00 - 20:00 - фестиваль народной культуры "Славянский базар", улица Профсоюзная, 88, вход с торца со стороны улицы Республики. Вход свободный, участие в мероприятиях платное. Подробности здесь.
10:00 - 18:00 - открытие зала археологической коллекции Музея частных коллекций, улица Парфенова, 40. Подробности здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр", 14:00 - "Бальзаминов". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - массовая акция по выполнению нормативов ВФСК ГТО "На рекорд" на Цветном бульваре.
12:00, 16:00 - парад дрессуры и экзотики в Тюменском цирке, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль "Свеча" от Театра теней. Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Подробности здесь.
17:00 - гала-концерт фестиваля "Мартовский кот". ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26. Подробности здесь.
18:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ирина Круг. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Валерий Сундарев & Jazz Street Trio. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:00 - 10:00 - практический тренинг для городских команд, участников программы, проведет мировой эксперт по организации сообществ, тренер и основатель платформы Сommunitize Карен Олсон. Технопарк, улица Республики, 142.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1753 году в Российской империи отменена смертная казнь.
В 1801 году в Михайловском замке вследствие заговора убит российский император Павел I.
В 1882 году в Берлине немецкий учёный Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулёза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году учёному была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
В 1896 году физик Александр Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.
В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за 1000 долларов приобрёл горный инженер Роберт Эллисон.
В 1933 году Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет.
В 1999 году НАТО начало бомбардировки военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу — Белград.
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