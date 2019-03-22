ДЛЯ ВСЕХ
14:00 - лекция из цикла исторических чтений "НастоящееПрошлое" в рамках проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий". Тюменская областная научная библиотека, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь
19:00 - "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Йосван дер Коой (орган, Нидерланды)", "ТФО и Димитрис Ботинис". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Стертая личность" / Boy Erased (2018). fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - коворкинг-центр "Точка кипения" АСИ. Технопарк, улица Республики, 142. Программа, регистрация здесь.
10:00 - "День семьи" в Центре профориентации. ЦЗН, улица Республики, 204В, корп. 3. тел. 8 (3452) 27-36-05.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1633 году Галилей отрекся от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. Остаток жизни он провел под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции.
В 1772 году рабство в Англии объявлено вне закона.
В 1841 году в США запатентовано производство крахмала.
В 1874 году в США впервые в мире проведена игра в большой теннис.
В 1895 году в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики". На белом экране специально приглашённые зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев.
В 1904 году в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире публикуется цветная фотография.
В 1907 году на улицах Лондона появились первые такси со счётчиками. Тогда и родилось название этого вида городского транспорта.
В 1919 году состоялся первый полёт цельнометаллического пассажирского самолёта "Юнкерс F-13".
В 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
В 1990 году в Ленинграде по инициативе академика Натальи Бехтеревой создан центр "Мозг" АН СССР. Ныне это Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН.
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