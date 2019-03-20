ДЛЯ ВСЕХ
10:30 - "Школа научных поединков". Технопарк, улица Республики 142. Бесплатно, необходима регистрация. Подробности здесь.
19:00 - Игорь Маменко. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гала-концерт "Всемирный день поэзии". МТЦ "Космос", улица Республики 165а. Тел. для журналистов 8(952) 673-88-28.
19:00 - группировка "Ленинград". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Хор Валаамского монастыря. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Простите за беспокойство" / Sorry to Bother You (2018)). fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - открытие коворкинг-центра "Точка кипения" АСИ. В рамках мероприятия запланирован пресс-подход, а также встреча губернатора с финалистами конкурса "Лидеры России". Технопарк, улица Республики, 142. Программа, регистрация здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1919 году провозглашена Венгерская Советская Республика. Просуществовала она всего четыре месяца.
В 1961 году дала нефть первая скважина в Западной Сибири.
В 1986 году началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с "миссией мира".
В 1999 году после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.
В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".
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