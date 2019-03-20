21
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 марта 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30 - "Школа научных поединков". Технопарк, улица Республики 142. Бесплатно, необходима регистрация. Подробности здесь.

19:00 - Игорь Маменко. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 -  Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - гала-концерт "Всемирный день поэзии". МТЦ "Космос", улица Республики 165а. Тел. для журналистов 8(952) 673-88-28.

19:00 - группировка "Ленинград". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Хор Валаамского монастыря. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Простите за беспокойство" / Sorry to Bother You (2018)). fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:30 - открытие коворкинг-центра "Точка кипения" АСИ. В рамках мероприятия запланирован пресс-подход, а также встреча губернатора с финалистами конкурса "Лидеры России". Технопарк, улица Республики, 142. Программа, регистрация здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1919 году провозглашена Венгерская Советская Республика. Просуществовала она всего четыре месяца.

В 1961 году дала нефть первая скважина в Западной Сибири.

В 1986 году началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с "миссией мира".

В 1999 году после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2019