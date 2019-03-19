20
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 19 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Игорь Маменко. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 -  "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Дмитрий Дюжев: роман в стихах "Евгений Онегин". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Американская история ИКС" / American History X (1998). fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - "Ноль Плюс" научит тюменских педагогов мультипликации, улица Республики, 83А. Тел. для аккредитации 50-21-70.

10:00 - агропромышленная выставка "Тюмень Агро-2019-IX: техника, технологии, инновации, наука". Винзили, тел. 46-21-32.

11:00 - федеральный этап конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Мастера народных промыслов". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Тел. 8-919-929-04-91.

11:00 - пресс-конференция "Туберкулез: почему важно в каждом возрасте проходить диагностику. Ситуация в Тюменской области. Профилактические мероприятия в период месячника борьбы с туберкулезом "Здоровые легкие". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru

14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы, улица Первомайская, 20.

20:00 - IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Тел. 68-58-71.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1933 году принято решение ЦК ВКП(б) "О строительстве Московского метрополитена".

В 2008 году в Тель-Авиве глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни подписали договор об отмене визового режима.

Теги: история , повестка
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