ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - XXIII заседание "Столыпинского клуба": "Инвестиции. Управление. Лидерство". Спикером выступит Владимир Шевчик, председатель совета директоров "Сибинтел – Холдинга". БЦ "Столыпин", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь. Участие бесплатное, Обязательна предварительная регистрация по тел. (3452) 42-67-22 и 89044-99-79-09.
19:00 - Глеб Самойлов: "Агата Кристи" c симфоническим оркестром. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Академия смеха", "Молодость". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Русская музыка эпохи Екатерины II". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
21:00 - SHORTPARIS. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
8:45-11.00 - Круглый стол "Развитие межрегионального научно-промышленного взаимодействия". Технопарк, улица Республики, 142. Тел. +79123867001.
11:00 - пресс-конференция "Участие Тюменской области в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планы на 2019 год" с участием замначальника ГУС Андрея Чистякова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1697 году началось "Великое посольство" Петра I — первый в истории визит русского царя в Европу.
В 1899 году открывается первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".
В 1955 году в Масаде (Израиль) археологи бнаружили останки дворца Ирода.
В 1958 году в Страсбурге открывается первое заседание Европарламента.
В 1999 году проведена первая трансляция передач iTV с Шаболовки с использованием технологии IP/TV. Пробные трансляции до этого велись лишь во время нескольких Internet пресс-конференций.
В 2008 году в МГУ имени Ломоносова запущен самый мощный в России суперкомпьютер "СКИФ МГУ".
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