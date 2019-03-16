ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 11:00 - "Бармалей", 14:00 - "Не все коту масленица". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности,билеты здесь. Подробности, билеты здесь.
10:00, 16:00 - "Мишуткина ёлка"; 12:00 - "Кошкин дом". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 18:00 - театр теней с живой музыкой "Сказки Севера". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 18:00 - фестиваль "Крымская весна". Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени.
12:00, 16:00 - "Парад дрессуры и экзотики". ЦИрк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - мюзикл "Сказки 1001 ночи". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Фантастический орган и где он обитает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00, 20:00 - Ярослав Сумишевский: "Сумишествие". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1959 году американская субмарина SSN-578 "Skate", пробив рубкой слой льда, всплыла на Северном полюсе.
В 1991 году в СССР прошёл Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение страны. Одновременно в российском референдуме 70 % проголосовали за введение поста президента РСФСР.
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