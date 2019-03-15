ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - 14:00 - День женского здоровья в "Медгороде".
10:00, 11:00 - "Умная собачка Соня". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности,билеты здесь. Подробности, билеты здесь.
10:00, 16:00 - "Красная шапочка"; 12:00 - "Репка". театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00 - 18:00 - фестиваль "Крымская весна". Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени.
12:00 - "Органная мультиландия"; 19:00 - "Весна на органной улице", "ТФО и русские народные инструменты". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - лекция "Мода в макияже. XVIII- нач. XX вв.". Исторический парк "Россия – моя история", Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
17:00 - День арабской культуры. Концертный зал ТГИК, улица Республики, 2. Вход бесплатный, количество мест ограничено. Подробности здесь.
18:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вино любви". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 Денис Майданов: "Ничего не жаль". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ресторатор и мега-шоу "Battle ЛЁГКИЙ КЭШ №13". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Вокс люкс" / Vox Lux (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1926 году американский конструктор Роберт Годдард провёл успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.
В 1936 году с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки "М-1".
В 1962 году посреди Тихого океана исчез американский самолёт Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных пассажиров и 11 членов экипажа).
В 2004 году в Архангельске произошёл взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
В 2014 году состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
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