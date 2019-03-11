12
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - квартет академии камерной музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "На границе миров" / Gräns (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - лекция Михаила Казиника для воспитанников детдомов; 14:45 - пресс-подход. ДТиС "Пионер", улица Че6лскинцев, 46. Аккредитация до 18:00 по тел. 8(3452)592-387.

14:00 - фестиваль практико-ориентированных проектов "SkillsFest". В гимназии № 49 (ул. Вьюжная, 4) школьники выступят в 5 компетенциях: "Поварское дело", "Дизайн", "Швейное дело", "Столярное дело" и "Компьютерная графика". тел. 8(3452) 58-20-08.

15:00 - презентация виртуального тренажера "3D-город" для реабилитации людей с ментальными нарушениями. МК имени Словцова, улица Советская, 63, конференц-зал. Тел. 8-922-711-17-15.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1708 году в Москве вышла первая русская книга, напечатанная гражданским шрифтом — "Геометрия славенски землемерие" — первый в России печатный учебник по геометрии.

В 1714 году Петром I был издан указ об открытии цифирных школ для обучения "малых ребяток из разных чинов".

В 1889 году Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию.

В 1896 году в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретённого А. С. Поповым прибора была передана первая в мире радиограмма.

В 1947 году президент США Гарри Трумэн публично выдвинул внешнеполитическую программу сдерживания СССР (Доктрина Трумэна).

В 2011 году на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.

Теги: история , повестка
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