ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Красная Шапочка"; 11:00, 14:00, 16:30 - "Двенадцать месяцев". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Аленький цветочек", музыкально-хореографическое произведение. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:30 - новогодняя экскурсия-квест "Операция "Елки-иголки", 17:30 и 19:00 - вечерняя экскурсия "Новогодний Upgrade", 14:30 - экскурсия "От острога до столицы". МПО, улица Советская, 63. Заказать экскурсию можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372. Подробности здесь.
12:00 - Юрий Куклачев. Премьера новогодней сказки "Мяугли". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности билеты здесь.
12:00, 16:00 - Цирк на воде "В поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - I этап чемпионата по фигурному вождению автомобиля "Зимний спринт 2018/19" на озере Алебашево. Подробности здесь.
13:00 - конкурс красоты среди Бабок Ежек. Экопарк "Затюменский". Подробности здесь.
14:00 - праздничная программа на Цветном бульваре.
14:00, 15:00, 16:00 - световое шоу "Сказки на ночь" для всей семьи. Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Подробности здесь.
18:00 - спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Рождественский концерт Jazz Street Big Band. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
19:00 - "Ханума", "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1834 году состоялось принятие Государственного гимна России "Боже, царя храни!"
В 1896 году впервые показан фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.
В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.
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