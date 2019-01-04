ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 13:00 - "Новогодний теремок"; 14:00 - "Старая старая сказка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Загадки природы"; 11:00, 14:00 - "Снежная королева". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Аленький цветочек", музыкально-хореографическое произведение. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:30 - новогодняя экскурсия-квест "Операция "Елки-иголки", 17:30 и 19:00 - вечерняя экскурсия "Новогодний Upgrade", 14:30 - экскурсия "От острога до столицы". МПО, улица Советская, 63. Заказать экскурсию можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - Цирк на воде "В поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - "Массовая игра в снежки". Экопарк "Затюменский". Подробности здесь.
14:00 - праздничная программа на Цветном бульваре.
17:00 - "Романс в большом городе" - Виталий Савельев (баритон) и Денис Хуланхов (фортепиано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - шоу фокусов "Волшебники" от братьев Ибрагимовых. МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Это Тюмень, детка". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1769 году Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
В 1956 году к берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
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