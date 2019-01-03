ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогодний теремок", 11:00, 14:00 - "Не улетай (Пугало в облаках)". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:30, 16:30 - "Снеговик-почтовик"; 11:00, 14:00, 16:30 - "Морозко". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - фикси-шоу "Разбуди Деда Мороза". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55.
11:00, 14:00 - "Аленький цветочек", музыкально-хореографическое произведение. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - кукольный спектакль "Котенок на снегу". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:30 - новогодняя экскурсия-квест "Операция "Елки-иголки", 17:30 и 19:00 - вечерняя экскурсия "Новогодний Upgrade", 14:30 - экскурсия "От острога до столицы". МПО, улица Советская, 63. Заказать экскурсию можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372. Подробности здесь.
12:00, 16:00 - Цирк на воде в поисках Деда Мороза, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - "Взятие снежной крепости". Экопарк "Затюменский".
14:00 - праздничная программа на Цветном бульваре.
18:00 - Local Tyumen freshmans 3. YES ROCK CLUB, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
19:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Светлые души" по рассказам Шукшина. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - CORTOESPAÑA: короткометражное кино из Испании. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
20:00 - комедия "Трактирщица". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1959 году советская Луна-1 стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.
В 2004 году марсоход "Спирит", запущенный НАСА, совершил посадку на Марсе.
В 2010 году состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
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