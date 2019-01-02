ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогодний теремок", 11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 15:00 - ледовое шоу "Щелкунчик". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Аленький цветочек", музыкально-хореографическое произведение. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - кукольный спектакль "Котенок на снегу". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 12:00,14:30 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - Цирк на воде в поисках Деда Мороза, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - "Богатырские забавы", традиционные казачьи игрища. Экопарк "Затюменский".
14:00 - праздничная программа на Цветном бульваре.
19:00 - "Он, она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - CORTOESPAÑA: короткометражное кино из Испании. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1924 году британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы фараона Тутанхамона, каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
В 1934 году в СССР был успешно проведён эксперимент по обнаружению самолёта радиолокационным методом.
В 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой.
В 1977 году произведён первый компьютер фирмы Apple.
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