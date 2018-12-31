ДЛЯ ВСЕХ
23:00 - вечеринка You Know That x New Year. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).
В 1751 году напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.
В 1785 году выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).
В 1839 году в Санкт-Петербурге был выпущен первый номер журнала "Отечественные записки".
В 1863 году в США Авраамом Линкольном издан манифест об освобождении рабов.
В 1874 году в России издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.
В 1912 году в Нанкине была провозглашена Китайская республика.
В 1932 году открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — "ГАЗ").
В 1944 году в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.
В 1947 году новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
В 1968 году впервые вышла в эфир на 1-м канале программа "Время".
В 1969 году состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".
В 1993 году Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.
В 1999 году евро введён в безналичных расчётах, а в 2002-м в этот же день - в наличных расчётах.
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