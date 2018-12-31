1
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 31 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

23:00  - вечеринка You Know That x New Year. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).

В 1751 году напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.

В 1785 году выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).

В 1839 году в Санкт-Петербурге был выпущен первый номер журнала "Отечественные записки".

В 1863 году в США Авраамом Линкольном издан манифест об освобождении рабов.

В 1874 году в России издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.

В 1912 году в Нанкине была провозглашена Китайская республика.

В 1932 году открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — "ГАЗ").

В 1944 году в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.

В 1947 году новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

В 1968 году впервые вышла в эфир на 1-м канале программа "Время".

В 1969 году состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".

В 1993 году Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

В 1999 году евро введён в безналичных расчётах, а в 2002-м в этот же день - в наличных расчётах.

Теги: история , повестка
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