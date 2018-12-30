31
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:30 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Сказки 1001 ночи". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

С 22:00 - Новый Год в Доме Печати", улица Полины Осипенко, 81. До полуночи вход свободный, после - платный. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1898 году открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург.

В 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет о признании государственной независимости Финляндии.

В 1935 году первый электропоезд отправился с Балтийского вокзала в Красное Село.

В 1942 году войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое поражение 4-й немецкой танковой армии.

В 1968 году состоялся первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

В 1975 году в прибрежной части шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде открыта сезонная научная станция и экспедиционная база Дружная.

В 1999 году Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен Владимир Путин.

Теги: повестка
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