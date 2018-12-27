ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 15:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 14:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00 - "Новогоднее настроение", 11:00 - "День рождения Снегурочки". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Волшебник Изумрудного города". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
14:00 - лента новогодних праздников. ТРЦ "Тюмень Сити Молл", Батутный парк "Атмосфера". Подробности здесь.
19:00 - Международный рождественский фестиваль в костеле: рождественское настроение с музыкой в исполнении замечательных музыкантов из Германии, Испании и России, улица Ленина, 7. Места ограничены, их можно забронировать по тел. 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). Подробности здесь.
19:00 - "Карнавальная ночь" в филармонии, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - итоговое оперативное совещание с участием вице-губернатора Тюменской области "Итоги деятельности Управления Росгвардии по Тюменской области за 2018 год". Облдума, улица Республики, 52. Тел. 8 (3452) 29-46-53; 8 (922) 471-06-89.
11:00 - награждение победителей и призеров Тюменского областного межотраслевого конкурса "Инженер года". Большой зал правительства Тюменской области, улица Володарского, 45, 3 этаж. Аккредитация до 17:00 по телефонам 42-71-76, 8-982-940-97-17.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
В 1908 году землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек.
В 1943 году Указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока.
В 1973 году в Париже опубликовано роман-исследование Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
В 2014 году в Яванском море потерпел катастрофу Airbus A320 компании Indonesia AirAsia, погибли 162 человека.
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