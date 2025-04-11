GigaChat стал помощником человека по вопросам здоровья пищеварительной системы

GigaChat успешно сдал экзамен по направлению "Гастроэнтерология" в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Теперь к нему можно обращаться по вопросам, связанным с состоянием здоровья желудочно-кишечного тракта, и получать достоверные ответы, соответствующие уровню выпускника ординатуры медицинского вуза.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

Сегодня нейросетевая модель Сбера в стенах Уральского государственного медицинского университета успешно сдала экзамен по гастроэнтерологии. В 1930 году, когда был основан Уральский мед, невозможно было представить, что менее чем через 100 лет в этих стенах искусственный интеллект будет успешно сдавать экзамены и помогать людям по вопросам здоровья. Сегодня это реальность — наш GigaChat помогает людям, может давать пользователям персонализированные консультации по кардиологии, неврологии, педиатрии и общим медицинским вопросам. Все шаги, которые мы предпринимаем для дообучения и сдачи экзаменов нашей нейросетевой моделью, направлены на то, чтобы у человека и врача всегда под рукой был надежный ИИ-помощник.

Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета:

В условиях, когда болезни органов пищеварения занимают одну из ведущих позиций в структуре заболеваемости населения Свердловской области, применение искусственного интеллекта в диагностике и лечении представляет перспективное направление. Тестирование GigaChat на базе УГМУ — это важный шаг к интеграции цифровых решений в практическое здравоохранение.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Цифровая трансформация открывает новые возможности для медицины. Использование AI уже сегодня помогает врачам в ежедневной работе с рутинными процессами. В промышленных городах Урала, где важна профилактика профессиональных заболеваний, GigaChat станет удобным помощником по вопросам здоровья, а жителям отдаленных территорий он поможет оценить необходимость срочного визита к врачу или подскажет, к какому специалисту необходимо обратиться по указанным симптомам.

GigaChat от Сбера успешно сдал уже шесть медицинских экзаменов. В феврале 2024 года нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен по направлению подготовки "Лечебное дело" в НМИЦ им. В. А. Алмазова, необходимый для получения квалификации "врач-лечебник". В ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель успешно решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности "Лечебное дело". В феврале 2025 года на базе Волгоградского медицинского университета (ВолГМУ) были успешно решены ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности "Кардиология". 4 апреля 2025 года в Приволжском исследовательском медицинском университете прошла первичная аккредитация по специальности "Педиатрия" и первичная специализированная аккредитация по специальности "Неврология".

Над созданием обучающих датасетов для GigaChat работали сотни врачей по всей стране. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала ещё умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для каждого человека и сферы здравоохранения.