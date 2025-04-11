В Тюменской области более 9000 гектаров обработают от клещей

Одним из ключевых способов борьбы с клещевыми инфекциями остается индивидуальная защита. Это значит, что стоит задуматься о правильной одежде и использовать акарицидно-репеллентные средства.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что для предотвращения укусов клещей в местах массового отдыха — детсадах, школах, медучреждениях, на спортивных объектах и даже кладбищах — запланирована обработка около 9000 гектаров. Из них 1500 гектаров — это территории, где отдыхают и оздоравливаются дети.

Не забывайте, что самый эффективный способ защититься от опасного клещевого энцефалита — это вакцинация. Если вы хотите привиться, обращайтесь в медицинские учреждения по месту жительства или в частные медцентры.

С начала года уже вакцинировано 19 543 человека, из которых 5 439 — дети до 14 лет. Берегите себя и своих близких!