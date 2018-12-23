ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - Турнир кубика Рубика, улица Республики, 46. Вход свободный.
10:00 - СreativeMornings: Традиции. Команда Formation VERA расскажет о традициях побеждать и быть первыми. Fabric Bar, улица Молодёжная, 74/4, 2 этаж. Подробности, регистрация здесь.
10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 19:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль; 16:00 - "Иван-царевич и серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 16:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - фестиваль шоппинга IgolkaMarket. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
12:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза"; 17:00 - "Сказки 1001 ночи". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 14:30, 16:30 - "Новогодняя мультсимфония". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Цирк на воде в поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - концерт "Зимняя Гармония". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Рождество с Per aspera ad Astra. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - соревнования сотрудников ГИБДД по профмастерству вождения автомобиля. Автодром УПК "Автомобилист", 4-й км Московского тракта, строение 4.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1900 году Реджинальд Фессенден провёл первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.
В 1990 году на референдуме об отделении Словении от Югославии 95 % граждан проголосовало "За".
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