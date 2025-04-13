Тюменский диетолог рассказала, как отучить ребенка от сладкого

Диетолог Анастасия Новопашина рассказала тюменским родителям, как отучить ребенка от сладкого. Излишнее потребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

– Главное – не запрещать, а перенаправить. Запрет вызовет лишь повышенный интерес к сладкому, – считает специалист. Она советует заменить промышленные сладости на натуральные, не успокаивать ребенка сладостями в стрессовых ситуациях, ограничить наличие конфет и сладостей в доме. Нужно объяснять ребенку пользу здоровой пищи через понятные ему аналогии: "витаминки делают нас сильными".

До трех лет лучше вообще исключить сладкое из рациона. Для старших детей дневная норма сахара не должна превышать 10% от суточной калорийности, - сообщает Мегатюмень.