В чем секрет долголетия, рассказал врач

По словам Сергея Завьялова, эпидемиолога областной больницы №19, даже небольшие изменения в повседневной активности и рационе могут значительно улучшить общее состояние здоровья. Главное — начинать с малого и идти к цели постепенно".

Этими шагами могут стать:

- Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.

- Замените поездки на лифте пешими прогулками.

- Выпивайте не менее 1.5 литров воды в день.



Ваш организм требует баланса между калорийностью пищи и расходом энергии. Старайтесь выбирать полезные продукты и избегайте избыточного потребления.

Непрерывная физическая активность помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживать хороший тонус. Даже 30 минут ходьбы каждый день могут сделать чудеса!

Хронический стресс негативно влияет на здоровье. Регулярные занятия спортом, медитация или йога помогут снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие, - сообщает Тюменская область сегодня.