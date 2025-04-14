В чем секрет долголетия, рассказал врач

По словам Сергея Завьялова, эпидемиолога областной больницы №19, даже небольшие изменения в повседневной активности и рационе могут значительно улучшить общее состояние здоровья. Главное — начинать с малого и идти к цели постепенно".
Этими шагами могут стать:
- Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.
- Замените поездки на лифте пешими прогулками.
- Выпивайте не менее 1.5 литров воды в день.
Ваш организм требует баланса между калорийностью пищи и расходом энергии. Старайтесь выбирать полезные продукты и избегайте избыточного потребления.
Непрерывная физическая активность помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживать хороший тонус. Даже 30 минут ходьбы каждый день могут сделать чудеса!
Хронический стресс негативно влияет на здоровье. Регулярные занятия спортом, медитация или йога помогут снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие, - сообщает Тюменская область сегодня.
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