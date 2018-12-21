22
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

09:00 - битва снеговиков в Гилевской роще. Творческие команды из школ будут создавать необычные снежные фигуры. За победу поборются 30 команд.

10:00 - забег Дедов Морозов - концертная программа, конкурсы и много подарков. Гилёвская роща, вход свободный. Подробности об участии и мероприятии здесь.

10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00, 14:30 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:00, 19:00 - "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "Морозко". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

10:00, 16:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

12:00, 14:00 - "Новогодняя мультсимфония". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

14:00 - открытый городской конкурс "Парад саней". Сквер "Комсомольский".

16:00 - новогоднее представление на льду "В гостях у сказки". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Вход свободный.

16:00 - "Цирк на воде в поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

19:00 - хореографический спектакль "Семейка Аддамс". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Рождественский концерт. Капелла. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

16:00 - закрытие Федеральной программы "Ты—предприниматель-2018", пресс-конференция, посвященная итоговому Конгрессу федеральной программы "Ты—предприниматель", в реализацию которой были вовлечены 3 000 молодых тюменцев. Технопарк, улица Республики, 142, 1 этаж, конференц-зал "Сибирь". Аккредитация по тел. +7 (999) 549-62-91, alexandrashadrina@mail.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1790 — Русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил.

В 1857 году выпущена первая почтовая марка в России.

В 1920 году на 8-го Всероссийском съезде Советов в Москве утвержден план государственной электрификации страны  - ГОЭЛРО.

В 1989 году берлинские Бранденбургские ворота спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

В 2007 году французская ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.

В 2015 году частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.

Теги: повестка
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