ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Сказки 1001 ночи"; 11:00, 14:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - лекторий "Популярная зоология". Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.
18:00 - лекция "Памятники архитектуры Тюмени. Деревянное зодчество", лектор - Валерий Кулачковский, почетный архитектор России. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный, подробности здесь.
18:45 - "Формэйшн Вера - 20 лет побед!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция, посвященная выходу книги "Счастье по-тюменски". Участиники: Лозицкий Андрей Вячеславович - генеральный директор Группы компаний "ТюмБИТ" (Тюменское Бюро Информационных Технологий), Омаров Эдуард Закирович – генеральный директор компании "Кванта+", Шатохин Сергей Михайлович - генеральный директор ООО Консалтинговая Компания "ПРЭФИШ", Осинцева Наталья Иосифовна - генеральный директор ООО "Тюменский ЦУМ", Попов Владимир Феоктеристович - основатель "Компании "МИР". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47.
13:00 - пресс-конференция "Итоги работы общественных советов при департаменте соцразвития Тюменской области. Итоги независимой оценки в 2018 году". Участники - председатель Общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области Екатерина Фролова, председатель комиссии по поддержке некоммерческих организаций, развитию благотворительности и волонтёрского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер, председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при облдепартаменте соцразвития Светлана Максимова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
17:00 - презентация книги "Николай Распопов. "Крылья и теперь не знают устали". Научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1408 году хан Едигей отступил от стен Москвы, окончание последнего крупного набега на Русь.
В 1699 году вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
В 1828 году Канада установила дипломатические отношения с Россией.
В 1883 году на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.
В 1938 году в СССР введены трудовые книжки.
В 1963 году впервые для жителей Западного Берлина разрешён проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ФРГ.
В 1996 году компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.
В 2000 году парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
В 2008 году в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенского радиуса метрополитена — "Волковская".
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