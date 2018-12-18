ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - открытие выставки "И однажды проснутся все ангелы". Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. В день открытия - бесплатно, подробности здесь.
18:45 - "Формэйшн Вера-20 лет побед!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хоккей: "Рубин" (Тюмень) - "Буран" (Воронеж). Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Крепкий орешек" / Die Hard (1988). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по социальному развитию, в 14:00 - комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской Думы, улица Первомайская, 20.
11:00 - пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. 8-(3452)-389-429.
11:00 - пресс-конференция фракции КПРФ в Тюменской областной Думе: "Итоги работы фракции в 2018 году". Облдума, улица Республики 52, пятый этаж, 521 кабинет.
15:00 - открытие первого в Тюменской области пункта обогрева для бездомных в рамках праздника добра и милосердия, который ежегодно проходит в день Святителя Николая Чудотворца Мирликийского. Улица Коммунистическая, 70, тел. (3452) 50-21-70.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1863 году англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
В 1939 году на вооружение РККА приняты танки Т-34 и КВ-1.
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