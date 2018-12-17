ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 11:00 - "Умка", 14:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - премьера спектакля "Пролетарская мельница счастья" по одноименной пьесе Виктора Мережко. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - юбилейный вечер Александра Цинько; 20:00 - концерт в темноте "Первобытный страх". Филармония, улица Республики, 134. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссия по благоустройству и городскому хозяйству. Гордума, улица Первомайская, 20.
10:00 - пресс-конференция "Итоги деятельности Управления Росгвардии по Тюменской области за 2018 год" начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковника полиции Евгения Симакова. Дом жуналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47.
13:00 - фестиваль победителей, посвященный закрытию Года добровольца. Колледж искусств, улица Республики, 152. Тел. 8 (3452) 569-393.
13:05 - "Умный дом" — будущее или настоящее?" Команда “Sektor”- единственная команда в Тюменской области (и в России в целом), принявшаяся за создание российского "Умного дома". В дальнейшем они презентуют его на международной арене в конкурсе "Solar decathlon". ТИУ, улица Луначарского, 2. Подробности здесь.
14:00 - заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Большой зал Гордумы, улица Первомайская, 20.
18:00 - открытие выставки "Сотворчество" преподавателя ДХШ имени Митинского, члена Союза художников России Александра Васильева и его учеников. Драмтеатр, холл 3 этажа,у лица Республики, 129.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1833 году впервые исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни!".
В 1865 году принята Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.
В 1953 году начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.
В 1958 году запущен первый в мире спутник связи.
В 2008 году Франция от имени 25 стран Евросоюза представила на Генеральной Ассамблее ООН проект декларации, призывающей к всеобщей декриминализации гомосексуальных отношений и осуждающей нарушения прав человека на основе сексуальной ориентации.
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