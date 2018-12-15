16
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30 - детский танцевальный утренник "Приключения новогодних игрушек". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

11:00 -22:10 - Гранд-финал Кубка России по киберспорту. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.

12:00 -19:00 - зимний фестиваль IGOLKAmarket. Технопарк, улица Республики, 142. Вход бесплатный. Подробности здесь.

13:00 - "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Новогодний теремок"; 14:00 - "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - фестиваль уличных танцев "Харизма". ТЦ "Магеллан", улица 50 лет Октября, 14. Вход свободный, подробности здесь.

14:00 - концертная программа "Шутейный разговор и... поросячий хвостик" от театра казачьей песни "Яр Хмель". ДНК "Строитель", улица Республики 179. Подробности здесь.

18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - Новогоднее шоу от BreakFastBand, театр импровизационной комедии BreakFastBand. МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Мельница" - "Альхимейра. Лучшее". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Тяжёлая поездка" / Hevi reissu (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

Ялуторовск, с 12:00  - фестиваль традиционной воинской культуры казаков "Ермаковы игры". Центр национальных культур "Арт-Вояж", улица Свободы, 195.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1946 году Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

В 1991 году Казахстан объявил о своей независимости.

В 1997 году после просмотра одной из серий аниме "Покемон" в больницы Японии были доставлены дети с признаками эпилепсии.

В 2008 году главам Абхазии и Южной Осетии вручены верительные грамоты, подписанные президентом РФ.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018