ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - 15:00 - родительский форум "Подростки, родители, Rock’n’roll". ДК "нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, регистрация здесь.
10:30 -19:30 - Гранд-финал Кубка России по киберспорту. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.
12:00 -19:00 - зимний фестиваль IGOLKAmarket. Технопарк, улица Республики, 142. Вход бесплатный. Подробности здесь.
10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Новогоднее настроение". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - концерт Север Га. Садовая Школа Ива Парк, 2-й км автодороги "Тюмень – Луговое", стр. 1. Подробности, билеты здесь.
15:00 - концерт "Мелодия моей души". ДНК "Строитель", улица Республики 179. Подробности здесь.
16:00 - новогоднее световое шоу "Сказки на ночь" для всей семьи. Исторический парк “Россия - Моя история”, улица Орджоникидзе, 47.
19:00 - концерт артистов "Камерата Сибири". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - марафон Рождественской Киноклассики: "Праздничный роман" / Holiday Affair и "Жена епископа" / The Bishop's Wif. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:40 - пресс-подход замгубернатора Натальи Шевчик в рамках родительского форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел.: 42-71-76, 8-982-940-97-1.
12:00 - открытие и пресс-подход губернатора Александра Моора в рамках Гранд-финала Кубка России по киберспорту. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12.
13:00 - день семьи в центре профориентации, улица Республики, 204в. Тел. 8 (3452) 273-367.
14:00 - вручение премии за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности "Золотой Нафаня". Салаирский тракт, Молчанова. Тел. 8 (3452) 52-97-50.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1917 году в Красной Армии вводится первый отличительный знак — красная звезда.
В 1918 году в Вильнюсе совет рабочих депутатов во главе с Пранасом Эйдукявичюсом провозгласил установление советской власти.
В 1970 году советская межпланетная станция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. Первое успешное приземление на другой планете космического аппарата, посланного с Земли.
В 1975 году создано Советское общество по культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество "Родина").
В 1989 году в Румынии началась революция. Население города Тимишоара пытается воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины.
В 2000 году остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
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