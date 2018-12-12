13
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 - ярмарка билетов во все театры, в том числе и входящие в Тюменское концертно-театральное объединение. Тюменская драма, театр кукол, Тобольский театра предложат своим зрителям билеты по выгодной цене. Драмтеатр, улица Республики, 129.

16:00 - #ЛитМост с Дарьей Донцовой. Областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева, конференц-зал , 1-й этаж. Вход свободный.

18:00 - лекторий "Популярная зоология". Музей "Городская дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.

19:00 - хоккей: ХК "Рубин" (Тюмень) - "Тамбов". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.

19:30 - семинар по психологии: "Работа с обидами и прощением или ОЙ, ВСЁ!" Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Поцелуй навылет" / Kiss Kiss Bang Bang (2005). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00-12:00  - на вопросы, связанные профилактикой коррупционных правонарушений, ответит начальник отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Тюменской области Светлана Цибульская. Тел. 8 (3452) 43-28-43.

14:00 - награждение победителей и призеров регионального конкурса "Славим человека труда!" УрФО в Тюменской области по номинации "Лучший токарь на станках с ЧПУ". Большой зал Правительства Тюменской области, улица Володарского, 45. Аккредитация обязательна по телефонам 42-71-76, 8-982-940-97-17.

17:00 - круглый стол "Еврейский артефакт". В этот же день презентация альбома с фотографиями Иосифа Шустера, собранных в архивах, фондах музейных фондах и частных коллекциях. Тюменская синагога, улица Кирова, 44. Тел.: 55-66-23, 8-922-476-96-46.

18:00 - церемония открытия Года театра, до 12:00 - аккредитация по телефону 42-72-01. Драмтеатр, улица Республики, 129.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию.

В 1937 году войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась Нанкинская резня, которая длилась 6 недель и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тыс. человек.

В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата "Пионер-8".

В 1989 году создана Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС) Владимира Жириновского.

Теги: повестка
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