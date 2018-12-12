12
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:30 - открытие уличной выставки. Городская площадь, улица Первомайская, 20.

18:30 - концерт "Шуры-муры, или Песни про любовь". Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Подробности здесь.

19:00 - концерт джазовой музыки 50-60х годов в исполнении Stage band и Насти Русановой. "Дом печати", (улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Реальная любовь" / Love Actually (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - пресс-показ фильма "Ёлки последние" и пресс-конференция Даниила Вахрушева. Кинотеатр "Киномакс", ТРЦ "Кристалл", улица Дмитрия Менделеева, 1. Аккредитация письмом с ФИО и телефоном на email a.khlamova@jmgroup.ru

17:00 - Снежный кадетский бал. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация обязательна. Тел. Тел. 8-922-478-04-90.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1941 году Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

В 1961 году в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

В 1993 году всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.

В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Теги: повестка
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