ДЛЯ ВСЕХ
11:30 - открытие уличной выставки. Городская площадь, улица Первомайская, 20.
18:30 - концерт "Шуры-муры, или Песни про любовь". Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Подробности здесь.
19:00 - концерт джазовой музыки 50-60х годов в исполнении Stage band и Насти Русановой. "Дом печати", (улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Реальная любовь" / Love Actually (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - пресс-показ фильма "Ёлки последние" и пресс-конференция Даниила Вахрушева. Кинотеатр "Киномакс", ТРЦ "Кристалл", улица Дмитрия Менделеева, 1. Аккредитация письмом с ФИО и телефоном на email a.khlamova@jmgroup.ru
17:00 - Снежный кадетский бал. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация обязательна. Тел. Тел. 8-922-478-04-90.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1941 году Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.
В 1961 году в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
В 1993 году всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.
В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.
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