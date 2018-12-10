ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - концерт "Все краски симфонического оркестра". Концертный зал ТГИК, улица Республики, 152. Вход свободный.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 13:00 - пресс-тур на АО "Сибнефтемаш" и заседание Совета руководителей пресс-служб Тюменской области. Аккредитация на мероприятие обязательна, до 10 часов 11 декабря по телефону (3452) 42-72-01, 8-922-074-7226 или электронной почте ZhevnovskayaSE@72to.ru. Выезд от здания правительства Тюменской области.
15:00 - вручение знаков отличия лучшим вожатым Тюменской области. Аквапарк "ЛетоЛето", улица Щербакова 87/1), конференц-зал "Август". Тел. 502-458.
Аккредитация на "Снежный кадетский бал", который пройдет в ДК "Нефтяник" 12 декабря с 17:00 до 19:00. Тел. 8-922-478-04-90.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1699 году Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.
В 1894 году в Париже открылась первая всемирная автовыставка, в которой участвовало 9 фирм.
В 1941 году Германия и Италия объявили войну США.
В 1997 году в Киото на 3-й конференции государств, подписавших в 1994 году Рамочную конвенцию ООН по проблеме изменения климата (РКИК), принят протокол об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.
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