10
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 09 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - "Бизнес - простой разговор". Отель "Евразия", улица Советская, 20. Необходима регистрация письмом на email tihomirovatt@mail.ru Подробности здесь.

19:00 - комедия "Ловушка для мужа". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1828 году Указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт - сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).

В 1901 году вручены первые Нобелевские премии.

В 1930 году в СССР образованы Ханты-Мансийский и Эвенкийский автономные округа.

В 1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

В 1997 году Акмола официально объявлена столицей Казахстана. Переименована в Астану.

Теги: история , повестка
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