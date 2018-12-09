ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - "Бизнес - простой разговор". Отель "Евразия", улица Советская, 20. Необходима регистрация письмом на email tihomirovatt@mail.ru Подробности здесь.
19:00 - комедия "Ловушка для мужа". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Jazz Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1828 году Указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт - сейчас Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).
В 1901 году вручены первые Нобелевские премии.
В 1930 году в СССР образованы Ханты-Мансийский и Эвенкийский автономные округа.
В 1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
В 1997 году Акмола официально объявлена столицей Казахстана. Переименована в Астану.
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