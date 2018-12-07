ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". "Космос", ул.Республики, 165а. Бесплатно. Подробности, регистрация здесь.
16:00 ЛитМост с Татьяной Шахматовой – автором детективов. Областная научная библиотека имени Менделеева, конференц-зал , 1-й этаж. Подробности здесь.
18:00 - Public Talk с Игорем Волошиным – режиссером сериалов "Физрук", "Ольга" и других фильмов. Участников встречи ждет лекция о том, как попасть в современную киноиндустрию, также гость ответит на все вопросы. "Медиаполис", улица Чернышевского, 2А/12. Вход свободный, обязательна предварительная регистрация.
19:00 - балет "Лебединое озеро". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - драма "Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
19:00 - литературно-музыкальный вечер "Гений чистой красоты". Юбилейный концерт народного артиста РСФСР Сергея Никоненко. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билета здесь.
19:00 - "Танго и вино". Концерт, в котором слушатель получит эстетическое и гастрономическое удовольствие. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билета здесь.
20:00 - кинопоказ: "Суспирия" / Suspiria (1977). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
23:30 - вечеринка ANAGENEZ. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - открытие ярмарки локальных производителей. ТЦ "Колумб", Московский тракт, 118, супермаркет "Перекресток". Мероприятие проходит в рамках областного проекта "Продаем тюменское!" Обязательная аккредитация по тел. 42-72-01 или эл.почте ZhevnovskayaSE@72to.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1678 году Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
В 1769 году российская императрица Екатерина II учредила "Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия".
В 1988 году землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак, около 25 000 погибших.
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