4
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 03 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

16:00 - фестиваль Дениса Мацуева: Стипендиаты фонда "Новые имена". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - хоккей: "Рубин" - "СКА-Нева". Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Реинкарнация" / Hereditary (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - Mgzavrebi. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - совместные рейды Департамента лесного комплекса с УМВД РФ в целях профилактики незаконных рубок елочек. Тел. 557-668 – Анна Корнелюк.

11:00 - заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению, улица Республики, 52, малый зал (521 каб.).

12:00 - пресс-конференция "Тюмень готовится к новогодним праздникам". Участники: Ирина Алексеева – директор департамента культуры администрации Тюмени, Максим Афанасьев – замглавы города, Евгений Хромин - директор департамента по спорту и молодежной политике. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. 8-922-397-67-43.

16:00 - открытие проекта по созданию контента для школьников "Медиасеть. Домашка". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Тел. 8-912-970-99-52.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1707 году в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение, ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Николая Бурденко.

В 1932 году в СССР принимается декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.

В 1946 году в Москве, на "Заводе малолитражных автомобилей", выпущен первый легковой автомобиль — "Москвич-400".

В 1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.

В 1998 году успешно стартовал космический челнок "Индевор" (STS-88) со вторым модулем Международной космической станции ("Unity", Единство) на борту.

Теги: история , повестка
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