ДЛЯ ВСЕХ
13:30-17:00 - общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Все желающие смогут оставить заявку на получение информации о своем воевавшем родственнике. Консультации по работе с электронными базами данных Министерства обороны Российской Федерации "Мемориал" и "Подвиг народа".ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.
18:30 - "Гала-концерт Русский балет: лучшее за 100 лет". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - фестиваль Дениса Мацуева. Вечер камерной музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу "Импровизация". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый концерт: Jazz Manouche. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.
В 1984 году в Индии произошла Бхопальская катастрофа, в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, и сотни тысяч пострадали.
В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошёл в историю как официальная дата окончания "холодной войны".
В 1992 году отправлено первое СМС сообщение.
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