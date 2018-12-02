3
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 02 декабря 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:30-17:00 - общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Все желающие смогут оставить заявку на получение информации о своем воевавшем родственнике. Консультации по работе с электронными базами данных Министерства обороны Российской Федерации "Мемориал" и "Подвиг народа".ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.

18:30 - "Гала-концерт Русский балет: лучшее за 100 лет". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - фестиваль Дениса Мацуева. Вечер камерной музыки. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - шоу "Импровизация". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

20:00 - джазовый концерт: Jazz Manouche. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1586 году в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.

В 1984 году в Индии произошла Бхопальская катастрофа, в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, и сотни тысяч пострадали.

В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошёл в историю как официальная дата окончания "холодной войны".

В 1992 году отправлено первое СМС сообщение.

Теги: повестка
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