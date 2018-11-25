26
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - концерт к 145-летию Сергея Рахманинова. Концертный зал ТГИК, улица Республики, 152. Вход свободный. Подробности здесь.

19:00 - концерт Валерии Яскевич. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

20:00 - TRAD JAZZ: Инструментальный джаз. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

09:00 - пресс-тур по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Тел. 8-9000-42-44-95. 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1924 году Великий народный хурал провозгласил Монгольскую Народную Республику и утвердил конституцию второго в мире социалистического государства.

В 1959 году окончившийся неудачей старт американского космического аппарата серии "Пионер": аппарат упал в Атлантический океан.

В 1976 году в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка "Microsoft".

Теги: повестка
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