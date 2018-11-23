ДЛЯ ВСЕХ
10:00-22:00 - фестиваль документального кино "КинЗА". 10 площадок, главная — Республики, 2 (Тюменский институт культуры), Медиаполис (Чернышевского, 2А/12), Моя территория (Ванцетти, 1), Кофейня "Гагарин" (Красина, 8) и библиотеки города. Вход свободный.
10:30, 12:00 - "Игрушки", 12:00 - "Зайкина избушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня"; 12:00 - "Старая старая сказка". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - региональный этап всероссийской акции "Уличный красава" на двух площадках - в СК "Строймаш" (ул.Индустриальная, 49а) и СК "Прибой" (пр.Борцов Октября, 2а, кор.1). Вход свободный.
12:00, 16:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная программа "Любимая пластинка". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
15:00 - открытие выставки слепого фотографа "Просто жить". Пространство "8BY10", улица Полины Осипенко, 81.
17:00 - мастер-класс "Путешествия для всех". "Город молодых", улица Механическая 31, вход свободный. Подробности здесь.
18:00 - "Фантазии Фарятьева", "Ромео&Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - балет "Иллюзии любви". Премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб, солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Баллада Бастера Скраггса" / The Ballad of Buster Scruggs (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
16:30 - выпускной участников социального проекта "Шанс". Loft TMN, Тихий проспект, 2. Аккредитация в "Моей территории".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу "Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Первое издание книги расходится за один день.
В 1956 году вышло Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
В 1969 году США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.
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