ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - 17:00 - фестиваль "ПрофиБудуЯ!" Технопарк, улица Республики, 142.
10:00 -22:00 - фестиваль документального кино "КинЗА". 10 площадок, главная — Республики, 2 (Тюменский институт культуры), Медиаполис (Чернышевского, 2А/12), Моя территория (Ванцетти, 1), Кофейня "Гагарин" (Красина, 8) ибиблиотеки города. Подробности здесь.
15:00 - встреча со всероссийским Дедом Морозом. Городская площадь, улица Первомайская, 20.
18:00 - встреча "Просто о сложном. Финансы для предпринимателей". Ресторан GREEN, Дом Здоровья, улица Водопроводная, 30. Подробности здесь.
19:00 - Владимир Кузьмин, юбилейный концерт группы "Динамик" - 35 лет". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт ярких представителей российской этно-электронной сцены THEODOR BASTARD. КТЗ Байконур, улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
20:00 - LUMEN - XX лет. Акустика. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет октября, 8Б. подробности, билеты здесь.
20:00 - показ киноновинки "Холодная война" (Zimna wojna). Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - расширенное 25 заседание Тюменской областной думы, на котором состоится оглашение послания губернатора. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
14:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской гордумы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 — в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.
В 1906 — в России началась аграрная реформа П. А. Столыпина.
В 1960 году Запорожский завод "Коммунар" выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
В 1982 году город Набережные Челны переименован в Брежнев. 6 января 1988 года городу возвращено прежнее наименование.
В 1987 году в Чикаго произошёл самый известный случай вторжения в телевизионный эфир — во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не найден
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