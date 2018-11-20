21
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - группа "Нервы". КТЗ Байконур, улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - джазовый концерт Jazz Street.  Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

07:00 - пресс-тур на строительную площадку "ЗапСибНефтехима". Тел. 8-918-461-85-12. Аккредитация для СМИ обязательна.

10:00 - заседание постоянной комиссии гордумы по социальному развитию;

14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Малый зал Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.

17:00 - открытая лекция школы парламентаризма на тему: "Открытые государственные данные и СМИ". Тина Бережная – советник Генерального директора по ИТ Телеканала Russia Today. Отель "Восток", ул. Республики, 159. Тел. 8-922-046-96-19

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1783 году состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут.

В 1916 году, налетев на немецкую мину, затонул "Британник" — корабль-близнец "Титаника".

В 1991 году в РСФСР указом Бориса Ельцина налоговая служба была выделена из МинФина, а в 1996-м в этот день подписан закон о бухгалтерском учете. У работников налоговых служб и бухгалтеров - профессиональный праздник.

В 2013 году начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.

Теги: история , повестка
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