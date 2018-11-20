ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Диана Арбенина и "Ночные снайперы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Нервы". КТЗ Байконур, улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый концерт Jazz Street. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
07:00 - пресс-тур на строительную площадку "ЗапСибНефтехима". Тел. 8-918-461-85-12. Аккредитация для СМИ обязательна.
10:00 - заседание постоянной комиссии гордумы по социальному развитию;
14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Малый зал Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20. Подробности здесь.
17:00 - открытая лекция школы парламентаризма на тему: "Открытые государственные данные и СМИ". Тина Бережная – советник Генерального директора по ИТ Телеканала Russia Today. Отель "Восток", ул. Республики, 159. Тел. 8-922-046-96-19
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут.
В 1916 году, налетев на немецкую мину, затонул "Британник" — корабль-близнец "Титаника".
В 1991 году в РСФСР указом Бориса Ельцина налоговая служба была выделена из МинФина, а в 1996-м в этот день подписан закон о бухгалтерском учете. У работников налоговых служб и бухгалтеров - профессиональный праздник.
В 2013 году начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева на Украине.
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