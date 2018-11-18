19
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Сергей Жилин & "Фонограф-Джаз-Бэнд": "Ритмы Нового Света". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Несвятые святые", литературно-музыкальная композиция по рассказам митрополита Тихона (Шевкунова). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - RSAC. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1824 году произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.

В 1919 году создана Первая Конная армия.

В 1937 году академик Пётр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что учёных лишают возможности читать иностранные журналы.

В 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

В 1965 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций по инициативе СССР приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия.

В 1986 году в СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

Теги: повестка
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