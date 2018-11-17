ДЛЯ ВСЕХ
10:00-19:00 - семейная игротека "Конструктория". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49.
10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок", спектакль-игра; 12:00 -
"Лукоморье". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Бармалей", 14:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - Десертный бал. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 16. Вход свободный, нужна регистрация.
16:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - День рождения Деда Мороза. ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 1. Подробности здесь.
18:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - читка пьесы "Страда двадцать первого". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Вход свободный.
19:00 - "СУРГАНОВА И ОРКЕСТР". 15-летие группы. ДК "Железнодорожник", улимца Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Лариса Долина:"Живу, пока пою!" и Тюменский филармонический оркестр. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - джазовый концерт Stage Band и Анастасия Русанова. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1723 году пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.
В 1868 году по инициативе Дмитрия Менделеева основывается Русское химическое общество.
В 1963 году в США появились первые телефонные аппараты с кнопочным набором.
В 1970 году американский биохимик Лайнус Полинг провозгласил пользу витамина С. Ученый заявил, что витамин в повышенных дозах способствует предотвращению простуды.
В 1987 году правительство Эфиопии объявило о том, что в северных провинциях страны от голода страдают 5 миллионов человек.
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