ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - открытие предрождественской Сибирской православной выставки-ярмарки "Духовные традиции и богатство России". Выставочный зал, улица Севастопольская, 12.
18:00 - презентация фильма "Великий северный путь" режиссера-документалиста, путешественника, этнографа, члена РГО Леонида Круглова. Амфитеатр Музейного комплекса имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - Евгений Гришковец. "Предисловие". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - молодые исполнители Фонда Образцовой. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Амели" / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001). Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
23:00-05:00 - Tatar Party. За музыку отвечает DJ ALI. Ведущий — Тимур Шквал. Лучшие треки и лучшие призы от организаторов. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 — открытие регионального центра "серебряного" волонтерства в Тюменской области, улица Грибоедова, 6, к.1/7. Тел.30-39-59 – Светлана Юрьевна Малахова.
16:00 - пресс-подход к Андрею Егорову, который создаст стрит-арт в поддержку конкурса "Великие имена России". Пресечение улиц Хохрякова и 8 Марта. Аккредитация на мероприятие по тел. 55-72-01, ZhevnovskayaSE@72to.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1933 году — установление дипломатических отношений СССР с США.
В 1938 году — дата рождения спортивной дисциплины самбо.
В 1945 году образована ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.
В 1967 году проиошла катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.
В 1988 году Верховный совет Эстонской ССР объявил о суверенитете Эстонии.
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